Курс доллара снизился до 63,53 рубля

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов снизились. Индекс Мосбиржи уменьшился на 0,48% - до 2821,63 пункта, индекс РТС снизился на 0,03%, до 1398,33 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:47 мск снизился на 0,42%, до 63,538 рубля, курс евро уменьшился на 0,61%, до 71,24 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 0,05% - до $64,45 за баррель.

В понедельник российский рынок умеренно корректировался как в силу технических причин (очистка от дивидендов), так и на фоне общего сокращения риск-аппетитов, связанного с ростом сомнений рынка в предстоящем понижении ставки ФРС после выхода сильной статистики по рынку труда США в минувшую пятницу, считает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека. Кромке того, усиление доллара на валютном рынке и отсутствие новостей о возобновлении переговоров по торговой сделке между США и Китаем приводят к снижению привлекательности активов развивающихся рынков, добавил он. Во вторник в "БКС Премьер" ожидают разнонаправленной динамики индекса Мосбиржи в диапазоне 2800-2840 пунктов.

Александр Осин из ИК "Фридом Финанс" допускает спад спроса на российские акции на торгах во вторник и рекомендует воздержаться от покупок. В инвестиционной компании прогнозируют диапазон закрытия торгов во вторник для индекса Мосбиржи на уровне 2800-2830 пунктов, а также 63,40-63,70 рубля за $1. Во "Фридом Финанс" в то же время полагают, что основные среднесрочные драйверы роста рынка остаются в силе и ждут повышения индекса Мосбиржи и курса рубля по итогам текущей недели.

Основными ориентирами для доллара на ближайших торгах, по мнению главного аналитика ПСБ Богдана Зварича, выступают 62,5 и 64 рубля. Он также ожидает, что в дальнейшем доллар может снизиться в район 63 рубля. ввиду поддержки рубля со стороны спроса на валюты развивающихся стран и восстанавливающихся цен на нефть. Дополнительным фактором может стать рост спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров в преддверии налоговых выплат, пояснил он.