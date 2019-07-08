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Добыча нефти в США побила новый рекорд

Она превысила 12,2 млн баррелей в сутки, побив предыдущий максимум - в 11 млн баррелей, зафиксированный в августе 2018 года

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Добыча нефти и конденсата в США в апреле достигла 12,2 млн баррелей в сутки, побив предыдущий максимум - в 11 млн баррелей, зафиксированный в августе 2018 года. Об этом говорится в отчете Управления по энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Нового пика удалось добиться благодаря двум нефтяным провинциям в США - штату Техас, центру сланцевой добычи в Штатах, и Мексиканскому заливу, где сосредоточены шельфовые проекты. Так, техасские компании совокупно в апреле добывали 4,97 млн б/с, проекты в заливе - 1,98 млн б/с. Рекорд по добыче в апреле поставил также штата Оклахома - 617 тыс. б/с.

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