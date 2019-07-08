Козак: рост топливных цен на Дальнем Востоке при изменении демпфера не превысит инфляцию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Рост цен на автомобильное топливо на Дальнем Востоке не превысит инфляцию - для этого правительство скорректирует формулу демпфирующего механизма, который компенсируют нефтяникам часть упущенной выгоды из-за реализации топлива на внутреннем рынке. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, курирующий ТЭК, в кулуарах выставка ИННОПРОМ.

"Мы сейчас скорректируем демпфер, в нем будет повышающий коэффициент - дополнительная надбавка для Дальнего Востока. "И будем надеяться, что у нас там все будет нормально, - сказал Козак. - У нас и на сегодняшний день, несмотря на то, что на Дальнем Востоке действительно все сложнее, есть дополнительная логистическая составляющая. Но индекс роста цен на моторное топливо на Дальнем Востоке не превысит тех параметров, которые были установлены соответствующим соглашением [с нефтяниками] прошлого года и тем прогнозам, которые мы закладывали в демпфер".

Вице-премьер также подчеркнул, что власти не планируют использовать запасы топлива Росрезерва для стабилизации ситуации в регионе.

"В этом нет необходимости", - отметил он.

Козак также считает, что ситуация на рынке топлива стабильна, несмотря на завершение действия соглашения с нефтяниками, и новых договоренностей для регулирования цен на топливо не потребуется.

"Ситуация на рынке стабильна. Работает этот механизм [демпфер]", - сказал Козак.

"С учетом корректировки [демпфирующего механизма], мы надеемся, что это все будет работать, не придется в ручном режиме заключать соглашения, доводить объемы. Теперь объемы поставок на биржу и внутренний рынок предусмотрены самим законом, актами правительства. Механизмы компенсации НПЗ уточнены. Все должно работать. Мы очень надеемся, что все будет работать безо всяких соглашений, бесконечных совещаний, "указилок" и прочего", - заявил вице-премьер.

По его словам, идея лицензирования экспорта нефти и нефтепродуктов, обсуждавшаяся ранее как альтернативный вариант стабилизации предложения на внутреннем рынке топлива, отложена.

"Пока в нулевой [стадии], пока рынок удается регулировать с помощью экономических методов. Пока он [законопроект] лежит на полке", - сказал Козак. "Мы сейчас через корректировку демпфера предусмотрели шкалу увеличения демпфера таким образом, чтобы сдерживать цены на уровне инфляции независимо от конъюнктуры мирового рынка нефти и нефтепродуктов", - пояснил он.

17 июня премьер-министр Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку, курирующему нефтяную отрасль, разобраться с информацией о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири. ФАС и Минэнерго провели проверки, которые, однако, не выявили фактов завышения цен на автомобильное топливо в регионах.

Тем не менее ведомства договорились о корректировке демпфера для поставок автомобильного топлива на Дальний Восток, что позволит стабилизировать цены на топливо в регионе и повысить экономическую целесообразность поставок топлива.