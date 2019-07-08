"Ведомости": правительство предлагает повысить акцизы на вино более чем на 70%

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Правительство РФ разработало поправки в Налоговый кодекс, повышающие акцизы на тихие вина на 72,2%, а на игристые - на 11,1%. Об этом в понедельник сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра Олега Осипова.

Согласно разработанному документу, с 2020 года ставки акцизов на тихие вина вырастут с 18 до 31 рубля за 1 л, на игристые вина - с 36 до 40 рублей за 1 л. Проект одобрен кабмином и в ближайшее время будет внесен в Госдуму, рассказал "Ведомостям" Осипов.

Повышение сборов аргументируется "необходимостью приведения в соответствие ставок акцизов на различный алкоголь с сопоставимым содержанием спирта, равной степенью вредности продукции", цитирует газета неназванного представителя Минфина.

По словам источника издания в ведомстве, поправки также предусматривают возможность для российских виноделов получать налоговый вычет с повышающим коэффициентом за использованный виноград. Кроме того, уравниваются ставки акциза на вино и винные напитки без добавления спирта.