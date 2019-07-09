Минфин Белоруссии в июле разместит в России гособлигации на 5-10 млрд российских рублей

МИНСК, 9 июля. /ТАСС/. Министерство финансов Белоруссии планирует до конца июля разместить на рынке Российской Федерации гособлигации на сумму 5-10 млрд российских рублей. Об этом сообщил во вторник заместитель министра финансов республики Андрей Белковец, слова которого приводит агентство БелТА.

"У нас программа на 30 млрд российских рублей, там шесть траншей. Мы будем делать это постепенно, начнем с одного транша небольшого и посмотрим на спрос", - сказал замминистра.

Белковец считает, что гособлигации будут пользоваться спросом. "Посмотрим на аппетит инвесторов и, может быть, 10 млрд российских рублей разместим. Таргет у нас - 10 млрд российских рублей, думаю, на суверена спрос будет", - отметил он.

"На этой неделе мы опубликуем индикативные условия размещения. Роуд-шоу начнется 22 июля и до конца месяца будет закрыта сама сделка", - сказал заместитель министра.

По его мнению, ставка "однозначно будет ниже 10% годовых". "Мы таргетируем в первую очередь ставку. Наша цель не занять больше, а занять дешевле", - добавил заместитель министра финансов Белоруссии.