Ямальская компания реконструирует аэродром аэропорта Новый Уренгой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Ямальская компания "Уренгойдорстрой" займется реконструкцией аэродрома аэропорта Новый Уренгой (входит в холдинг "Аэропорты Регионов"). Договор о выполнении строительных работ подписан во вторник, сообщила пресс-служба аэропорта.

Модернизация аэропорта Нового Уренгоя стала первым в России проектом развития аэропортовой инфраструктуры, реализуемым в рамках закона о концессионных соглашениях. Холдинг "Аэропорты Регионов" за счет собственных средств проведет реконструкцию взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона аэропорта Нового Уренгоя.

"В результате конкурсного отбора генподрядчиком реконструкции аэродрома аэропорта Новый Уренгой <...> выбрано ООО "Уренгойдорстрой". Договор о выполнении строительных работ на территории крупнейшего ямальского авиаузла подписали сегодня генеральный директор УК "Аэропорты Регионов" Евгений Чудновский и генеральный директор ООО "Уренгойдорстрой" Александр Рысков", - говорится в сообщении. В пресс-службе аэропорта ТАСС уточнили, что сумма контракта пока не разглашается.

Реконструкция продлится три года и завершится в 2021 году. "Строительно-монтажные работы на взлетно-посадочной полосе будут производиться во время промежутков между полетами воздушных судов по 16 часов. Остальные работы будут вестись круглосуточно", - пояснили в пресс-службе. После реконструкции аэропорт сможет без ограничений принимать современные пассажирские воздушные суда типа Boeing 737-800 и транспортные самолеты типа Ан-124.

Как сообщается на сайте "Уренгойдорстроя", компания основана в городе Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в 1977 году. Она специализируется на строительстве автомобильных дорог и аэродромов. В компании работает более 1,2 тыс. сотрудников.