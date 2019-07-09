{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Госдума оставит на усмотрение кабмина выбор экономических мер в отношении Грузии

Палата в своем заявлении не стала давать оценку конкретным направлениям, отметил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Госдума в своем заявлении не прописывает конкретные предложения о специальных экономических мерах в ответ на антироссийские провокации в Грузии, этот вопрос оставлен на усмотрение правительства. Об этом сообщил во вторник глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"Мы не стали давать оценку конкретным направлениям в нашем заявлении. <…> Мы в нашем заявлении предлагаем именно так подойти к этому вопросу, чтобы оценить достаточно детально правительство могло эти списки, и потом уже представить их на рассмотрение [президенту] с точки зрения рестрикций", - сказал он, представляя проект заявления на пленарном заседании во вторник.

Он добавил, что это сделано специально "для того, чтобы не говорить только о конкретных мерах касаемо вина, воды или еще чего-либо, поскольку товарооборот с Грузией у нас небольшой на самом деле". "Мы намеренно не упоминаем, например, товарную продукцию, но при этом мы требуем от грузинской власти четкой и ясной реакции на то, что требует от них общество", - добавил депутат.

Изначально палата обсуждала предложения о запрете импорта в РФ грузинского вина и минеральной воды, а также о заморозке денежных переводов из России в Грузию.

Теги
ГрузияРоссияКалашников, Леонид Иванович (политик)
Аксенов: крупные российские трейдеры заинтересованы в покупке нефтетерминала в Крыму
Глава региона уточнил, что из-за санкций их названия не разглашаются
Читать полностью