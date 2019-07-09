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Совет ЕС официально рекомендовал Кристин Лагард на пост главы Центробанка

Далее кандидатуру должны утвердить Совет управляющих ЕЦБ и Европейский парламент

БРЮССЕЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Совет ЕС на уровне министров экономики и финансов (ЭКОФИН) официально рекомендовал назначить директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард на пост главы Европейского Центробанка (ЕЦБ) на 2019-2024 годы. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении по итогам заседания Совета ЕС.

"ЭКОФИН утвердил официальную рекомендацию назначить Кристин Лагард кандидатом на пост главы ЕЦБ. Далее ее кандидатура должна быть утверждена Советом управляющих ЕЦБ и Европейским парламентом. Окончательно назначение должно быть утверждено Европейским советом (саммитом ЕС) в октябре", - говорится в документе.

На пост главы ЕЦБ Кристин Лагард была выдвинута решением саммита Евросоюза 30 июня - 2 июля, в рамках согласования пакета кандидатов на ключевые должности в институтах ЕС, таким образом решение Совета ЕС стало формальным шагом.

Министры экономики и финансов также провели консультации по поводу выдвижения обшеевропейского кандидата на пост главы Международного фонда, однако пока не назвали никаких имен.

Теги
Лагард, Кристин
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