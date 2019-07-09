"Уральские авиалинии" перенесут обслуживание рейсов в терминал В Шереметьево

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Рейсы авиакомпании "Уральские авиалинии" будут перенесены из терминала D в терминал B аэропорта Шереметьево в Москве. Нововведение начнет действовать с 11 июля, сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании во вторник.

"С 11 июля меняется терминал вылета и прилета всех рейсов авиакомпании "Уральские авиалинии" в аэропорту Шереметьево. В настоящий момент все рейсы авиакомпании "Уральские авиалинии" обслуживаются в терминале D. Все вылеты и прилеты с 11 июля будут перенесены в новый терминал B", - сообщили в пресс-службе авиакомпании, не уточнив причину переноса рейсов в другой терминал.

С начала июня в Шереметьево отмечались задержки с выдачей багажа пассажирам некоторых рейсов, а также отправкой багажа трансферных пассажиров. Причиной коллапса стало сразу несколько факторов, среди которых - высокий сезон и переход операций по обработке багажа от "Аэрофлота" к "Шереметьево хэндлинг". В середине июня аэропорт сообщил, что ситуация начала стабилизироваться, однако 30 июня стало известно о новом массовом скоплении багажа в Шереметьево - более 1,5 тыс. единиц.

"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний. По итогам 2018 года компания перевезла более 9 млн пассажиров, что на 13% больше показателя 2017 года.