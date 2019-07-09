Госдума приняла к сведению отчет о работе Счетной палаты в 2018 году

МОСКВА, 9 июля /ТАСС/. Госдума приняла отчет о деятельности Счетной палаты в 2018 году к сведению.

В постановлении Госдумы Счетной палате рекомендуется по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий направлять в Госдуму информацию по вопросам, требующим законодательного регулирования на федеральном уровне и уровне субъектов РФ, о причинах нарушений, допущенных в деятельности объектов контроля, о предложениях по повышению эффективности работы при осуществлении внутреннего финансового аудита в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ, и усилению мер ответственности должностных лиц.

Счетной палате также рекомендовано направлять в Госдуму информацию о результатах мониторинга национальных и федеральных проектов, госпрограмм, в том числе с учетом оценки достаточности бюджетных средств, предусмотренных на их реализацию, а также эффективности их использования на федеральном уровне и уровне субъектов РФ, выявленных нарушений, которые носят системный, в том числе повторный, характер, включая анализ факторов, влияющих на их динамику.

Комитету Госдумы по контролю и регламенту совместно со Счетной палатой предлагается проработать инициативы по совершенствованию законодательства и практики в сфере внешнего государственного аудита (контроля).