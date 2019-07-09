Региональный оператор ТКО на Кубани лишился лицензии из-за проблем с полигоном

КРАСНОДАР, 9 июля. /ТАСС/. Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Краснодарского края об отзыве лицензии у регионального оператора ООО "Чистая станица", сообщили ТАСС во вторник в ведомстве.

"Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд оставил в силе решение суда краевого арбитражного. С иском о лишении лицензии ООО "Чистая станица" выходило межрегиональное управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Краснодарскому краю и Республике Адыгея", - сказал собеседник агентства.

Согласно картотеке суда, было установлено, что регоператор для получения права на эксплуатацию полигона для хранения отходов в станице Ленинградской на Кубани предоставил в 2018 году проектную документацию полигона в станице Каневской, который эксплуатирует совсем другая компания - ООО "ЭкоТон". "Ранее ООО "Чистая станица" на протяжении длительного промежутка времени не могло получить согласование на включение объекта размещения отходов ТКО в станице Ленинградской в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО) в связи с отсутствием необходимой проектной документации. Последний отказ датирован 25.09.2015", - говорится в материалах суда.

Ранее сообщалось, что проведение реформы обращения с отходами на Кубани отложено до 2020 года, это связано с необходимостью внесения изменений в зонирование. По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, сейчас 80% тарифа составляют транспортные расходы мусороуборочных компаний. В регионе работают 14 лицензированных полигонов. Власти края формируют заявку в Минприроды России для определения еще 30 мест размещения отходов. Отбор региональных операторов будет производиться заново, конкурс будет организован до конца сентября 2019 года.