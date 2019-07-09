Росатом примет участие в конкурсе на строительство нового атомного блока в Чехии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" примет участие в конкурсе на право строительства нового атомного блока на АЭС "Дукованы" в Чехии, сообщил журналистам глава госкорпорации Алексей Лихачев.

"Конечно, будем принимать участие. Все будет зависеть от конечной конфигурации условий, которые чешская сторона выставит", - сказал он.

Правительство Чехии приняло решение о строительстве нового блока на АЭС "Дукованы" (юго-восток страны) мощностью 1200 МВт. Начало строительства блока может состояться в 2028-2030 годах, а его ввод в эксплуатацию - в 2034-2035 годах.

"Надо понимать, что в Чехии хорошо знают наши технологии, и там крайне эффективно работают существующие реакторы. В этом смысле мы надеемся на определенную преемственность, которая будет у чешских энергетиков. В то же время рынок есть рынок, конкурс есть конкурс, поэтому предсказать его результаты точно сейчас не может никто", - добавил Лихачев.

Существующие сейчас в Чехии АЭС - "Дукованы" и "Темелин" - были построены по советским проектам. "Дукованы" общей мощностью чуть более 2 ГВт была запущена в 1985-1987 годах, "Темелин", состоящая из двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000, - в 2002 году.