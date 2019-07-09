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ИННОПРОМ-2019

Текслер: Челябинская область может нарастить экспорт сельхозпродукции в Китай в пять раз

Врио главы региона отметил, что область нацелена на экспорт продукции сельского хозяйства высокой степени переработки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Челябинская область может увеличить экспорт сельхозтоваров в Китай в пять раз в следующие три-четыре года. Такое мнение в интервью корреспонденту ТАСС в ходе выставки ИННОПРОМ высказал врио губернатора региона Алексей Текслер.

"Я считаю, что потенциал роста поставок в Китай пятикратный примерно на том уровне, который есть сегодня. И это первая задача. Потенциал там гораздо более большой. В течение трех-четырех лет, я считаю, что это вполне реально, надо серьезно работать, китайский рынок очень специфичный", - сказал он.

Текслер отметил, что регион нацелен на экспорт продукции сельского хозяйства высокой степени переработки.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.

Теги
РоссияТекслер, Алексей ЛеонидовичЧелябинская областьИННОПРОМ-2019
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