Первый резидент ТОР "Южа" под Иваново откроет молочное производство за 30 млн рублей

ТАСС, 9 июля. Первый резидент территории опережающего развития (ТОР) в Юже Ивановской области - предприятие по производству цельного молока, сыра и йогурта - вложит в открытие завода 30 млн рублей. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе департамента экономического развития региона.

"Первым резидентом территории опережающего социально-экономического развития "Южа" стало ООО "Сыродел". Компания планирует реализацию инвестпроекта по производству молочной продукции, в том числе сыра и йогурта. Общий объем инвестиций составит 30 млн рублей, будет создано не менее 25 постоянных рабочих мест", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в ведомстве, запуск производства планируется в течение ближайшего месяца. Резиденты ТОР получат широкий набор преференций, в числе которых освобождение в течение 10 лет от уплаты налога на имущество и землю, в течение пяти лет - налога на прибыль в федеральный бюджет и ряд других льгот.

Как сообщалось ранее, в числе потенциальных инвесторов сегодня также рассматриваются компании, готовые построить на территории Южа гусиную ферму и цех по переработке мяса птицы, производство группы оригинальных хирургических препаратов, медицинских изделий, производство биологически активных добавок и фитопрепаратов.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 14 декабря 2018 года утвердил создание ТОР в Юже. Как сообщалось, запуск ТОР позволит диверсифицировать экономику Южского городского поселения и снизить зависимость от градообразующего предприятия ООО "Мануфактура Балина". Ожидаемый объем инвестиций составит порядка 230 млн рублей, будет создано более 100 новых рабочих мест.