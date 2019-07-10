"Известия": коммерческий рынок лекарств в России сократился впервые с 2015 года

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Объем коммерческого рынка лекарственных препаратов сократился в РФ за период с января по май 2019 года относительно аналогичного периода 2018 года на 3,7%. Об этом в среду сообщает газета " Известия " со ссылкой на данные аналитиков DSM Group.

По данным издания, с января по май 2019 года в России было продано 2,1 млрд упаковок лекарств на 415 млрд рублей. Несмотря на то, что финансовый показатель вырос на 1,2%, продажи в натуральном выражении сократились на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Снижение продаж произошло впервые с 2015 года.

По мнению гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, снижение продаж связано с падением реальных доходов россиян. "К концу года мы прогнозируем падение фармрынка на 1-2% в натуральном выражении и рост на 2-4% в деньгах. Ситуация изменится, если в конце года будет высокая заболеваемость ОРВИ и гриппом, но таких всплесков не наблюдается уже несколько лет", - добавил он.

В отчете DSM Group отмечается, что больше всего сократился спрос на медикаменты для лечения заболеваний кожи - выручка от их продажи в январе-мае 2019 года снизилась на 970 млн рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также россияне стали меньше покупать противомикробные средства для системного использования - их продажи упали на 651 млн рублей - и препараты против респираторных заболеваний - выручка от их продажи снизилась на 523 млн рублей. Средняя стоимость упаковки отечественных лекарств выросла на 5,6%, а зарубежных - на 8%.