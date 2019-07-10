Минфин готов поддержать увеличение суммы ИИС 2-го типа при условии отказа от ИИС 1-го типа

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Минфин готов поддержать увеличение суммы по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) второго типа (сумма инвестиций, доход с которой не облагается НДФЛ), при условии поэтапного отказа от ИИС первого типа, которые предполагают получение налогового вычета от суммы, внесенной на счет. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Надо, совершенно очевидно, надо увеличивать размер максимальный по счетам второго типа. Там предлагается цифра 2,5 млн (рублей), но надо ее еще посмотреть. Но по счетам первого типа - конечно, надо от них отказываться поэтапно. Мы готовы на такой размен. Просто так взять и либерализовать - смысла нет", - сказал он.

Сейчас максимальный взнос на ИИС составляет 1 млн руб. в год, минимальный срок существования ИИС - 3 года.

Ранее в среду газета "Коммерсантъ" сообщила, что участники фондового рынка на встрече с руководством ЦБ предложили увеличить сумму инвестиций, доход с которых не будет облагаться подоходным налогом по истечении трех лет, с 1 млн до 2,5 млн руб. В ЦБ газете сообщили, что готовы поддержать предложения, направленные на повышение гибкости ИИС.

Минфин не хочет, чтобы люди пользовались ИИС только ради вычета, пояснил Моисеев.

"Мы обеспокоены тем, чтобы это не стало "дыркой" от ухода от налогов, так как в свое время это стало со страхованием жизни. Мы будем смотреть налоговые риски. Мы точно не поддержим одностороннее увеличение, уменьшение, то есть либерализации дополнительной такой безоглядной, мы, конечно, не поддержим. Потому что опыт по страхованию жизни такой был, и мы сейчас видим, что по счетам первого типа люди своей целью ставят не инвестиции, а извините пожалуйста, получение налоговых вычетов и больше ничего. Это не то, что бы мы хотели", - сказал Моисеев.

Ранее Моисеев уже заявлял о своей позиции о необходимости постепенного отказа от ИИС первого типа. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отмечала, что ЦБ отказа от ИИС первого типа не рассматривает, и нужно найти баланс привлекательности обоих видов счетов.