Moody's ожидает снижения доли ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом в России

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Moody's ожидает снижения доли ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом в РФ. Об этом сообщила ТАСС вице-президент, старший кредитный специалист банковской группы Московского филиала компании Moody's Ольга Ульянова в кулуарах банковской конференции агентства Moody's в Москве.

"Тренд пошел на снижение, надеемся, что этот тренд является долгосрочным", - сказала она ТАСС.

Из материалов к выступлению Ульяновой следует, что доля ипотечных кредитов с первоначальным взносом менее 20% в России в первом квартале 2017 года составил 14%, в первом квартале 2018 года - 44%, а в первом квартале 2019 года - 41%.

По ее словам, российские банки отмечают, что заемщики с 15% взносом выплачивают кредиты так же аккуратно, как и заемщики с 30% взносом. Но Moody's ставит под сомнение, что эта ситуация будет стабильна в течение всего срока кредита. "Если кредит выдается с низким первоначальным взносом, то это означает, что либо заемщик недостаточно зарабатывает, либо заемщик не умеет сберегать, либо не хочет инвестировать собственные средства в покупку жилой недвижимости. И то, и другое, и третье, либо комбинация, не является свойством классического ипотечного заемщика", - сказала она.

Также Ульянова отметила, что риски потребительского кредитования в РФ нарастают, при этом ЦБ сможет купировать социальные и банковские риски этого увеличения, если будет придерживаться заявленной политики.

Банк России неоднократно выражал обеспокоенность динамикой роста потребкредитования и долговой нагрузки заемщиков в этом сегменте. Так, на 1 марта 2019 года рост объемов потребительского кредитования в РФ составил 23,7% в годовом выражении. ЦБ отмечал, что темпы роста кредитования заметно опережают рост как номинальных доходов, так и заработных плат. Для ограничения рисков ЦБ, в частности, вводит показатель долговой нагрузки заемщика и планирует с 1 октября ввести для банков коэффициенты риска по потребкредитам в зависимости от показателя долговой нагрузки (отношение долга к доходам) и полной стоимости кредита.