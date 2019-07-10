Совфед одобрил закон о борьбе с театральными спекулянтами

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, направленный на борьбу с перекупщиками билетов, который вводит новые правила продажи и возврата билетов на театральные, культурно-просветительские и развлекательные мероприятия.

Как отметил зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов, речь идет о борьбе с так называемой билетной мафией. "Главная цель закона связана с прекращением незаконной перепродажи билетов по цене, превышающей указанную в несколько раз, и информационной открытостью организаций по продаже билетов", - отметил сенатор.

Закон запрещает продажу билетов в театры, музеи, филармонии и на экскурсии по цене выше, чем указано на билете. Распространять их смогут только организации культуры либо уполномоченные ими лица на основании договора, при этом комиссия посредника не должна превышать 10%. Запрещается любая перепродажа билетов, исключение делается лишь для случаев однократной продажи гражданином купленного для себя билета по цене, не превышающей указанный номинал.

Кроме того, закон обязывает организации культуры размещать на своих официальных сайтах информацию о стоимости билетов, о лицах, уполномоченных их продавать, о требованиях к оформлению билетов и к допуску на мероприятия, в том числе предусматривающие идентификацию личности зрителей по документам, удостоверяющим личность. Также организации обязаны будут размещать информацию о порядке возврата билетов и об ответственных за возмещение посетителю полной стоимости билета.

Порядок возврата билетов

Документ устанавливает дифференцированный перечень условий возврата билетов, в том числе в случае отказа от посещения мероприятия по инициативе зрителя. Компенсация за возврат билета будет зависеть от времени, оставшегося до начала мероприятия. Так, если покупатель захочет вернуть билет за 10 дней до события, он сможет получить полную стоимость билета, при сдаче билета не позднее пяти дней до начала - половину стоимости, в срок от пяти до трех дней возвращается 30% стоимости, а если до дня спектакля остается менее 72 часов, учреждение вправе будет отказать в возврате денег за билет.

При этом возврат билетов в связи с документально подтвержденными обстоятельствами из-за болезни или смерти членов семьи будет осуществляться в соответствии с правилами и условиями, которые установит правительство РФ.

Если мероприятие отменяется или переносится организатором, то зрителям компенсируется полная стоимость билета, прописано в законе. Кроме того, организации культуры получат возможность не принимать обратно так называемые невозвратные билеты, к которым будут относиться льготные или приобретенные по специальным программам и акциям билеты.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2019 года в случае подписания его президентом он.