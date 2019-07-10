Алиев назвал диверсификацию экономики приоритетной задачей Азербайджана

БАКУ, 10 июля. /ТАСС/. Азербайджан работает над диверсификацией своей экономики, считая это приоритетной задачей. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев, принимая в среду делегацию Объединения предпринимателей Франции (MEDEF).

"Экономика Азербайджана развивается высокими темпами. В настоящее время мы работаем в основном над диверсификацией нашей экономики, так как это - главный приоритет. Сокращение зависимости от нефтегазового сектора является сегодня для нас основной задачей", - сказал глава государства, слова которого приводятся на его сайте.

Алиев сообщил, что в этом году рост в неэнергетическом секторе экономики Азербайджана превысил 3%, а в сельском хозяйстве составил почти 13%, что, по его словам, является рекордным показателем. "Это показывает, что диверсификация дает хорошие результаты", - подчеркнул президент. Он выразил уверенность, что Азербайджан добьется своих целей при активном участии местных и иностранных компаний.