Минфин: перенос обсуждения законопроекта по демпферу не ухудшит ситуацию на рынке топлива

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Перенос рассмотрения законопроекта о корректировке демпфирующего механизма на бензин и дизельное топливо не приведет к негативным последствиям на топливном рынке. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минфина РФ.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента вернула на доработку правительственные поправки о корректировке демпфирующего механизма из-за нарушения процедуры внесения документа. Володин обратил внимание на то, что поправки были внесены ко второму чтению законопроекта "О внесении изменений в Налоговый кодекс и отдельные законодательные акты РФ (в части стимулирования добычи редких металлов)", указав, что это является нарушением регламента.

"В любом случае, вступление в силу скорректированного демпфера по бензину и дизелю поправками предполагается ретроспективно, с 1 июля, а демпфер на керосин вводится с 1 августа, поэтому некоторый перенос рассмотрения законопроекта не приведет к негативным последствиям на топливном рынке", - указали в ведомстве.

В Минфине пояснили, что поправки по демпферу были включены в законопроект для ускорения их принятия. "В них предусмотрены меры, необходимые для того, чтобы не допустить роста цен на топливо на внутреннем рынке. Также по поручению президента этими поправками вводится демпфер на керосин, который должен вступить в силу уже 1 августа, чтобы не росли цены на авиабилеты, - пояснили в министерстве. - Минфин со своей стороны сделает все необходимое, чтобы выработанные правительством инструменты стабилизации ситуации на топливном рынке вступили в действие и потребители были защищены от роста цен".