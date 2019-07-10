Завод по выращиванию рыбы за 4 млрд рублей построят в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. "Лизинговая компания "Морской базис" в конце 2019 года приступит к строительству завода в Ломоносовском районе Ленинградской области по выращиванию 9 тыс. тонн рыбы в год. Соответствующее соглашение компания подписала с заместителем председателя правительства Ленинградской области Олегом Малащенко на выставке-ярмарке "Агрорусь" в Санкт-Петербурге.

"Подписали соглашение с правительством Ленинградской области о строительстве предприятия по выращиванию 9 тыс. тонн осетра, форели, тилапии в установках закрытого выращивания по российской технологии в Ломоносовском районе Ленинградской области. <...> В отличие от открытых водоемов, способ закрытого выращивания снижает вероятность заражения, отравления рыбы. Инвестиции в три совокупных производственных этапа составят 4 млрд рублей", - сказал журналистам генеральный директор компании Николай Пучков.

Основными местами сбыта охлажденной рыбной продукции, рыбного филе, консервов, колбас и сосисок станут рынки Москвы и Санкт-Петербурга. "Лизинговая компания "Морской базис"" также планирует наладить поставки продуктов в больницы и детские сады.