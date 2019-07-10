Эксперты спрогнозировали снижение уровня проблемных кредитов в России

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Уровень проблемных кредитов в российских банках уменьшится до 9,6% на конец 2019 года против 10,3% в 2018 году, следует из материалов к выступлению младшего управляющего директора банковской группы Moody's Ярослава Совгиры на банковской конференции агентства в Москве.

"При переходе на МСФО 9 в общем по системе увеличился уровень кредитов, которые банки стали классифицировать как проблемные, и увеличились сформированные резервы. Покрытие проблемных кредитов резервами улучшилось. Это характерно не только для России, но и почти для всех стран, которые переходили на МСФО 9. Но даже с учетом единоразового эффекта от перехода на МСФО 9 мы видим, что произошло некоторое снижение доли проблемных кредитов, и мы ожидаем, что на конец 2019 года уровень проблемных кредитов упадет ниже 10% по системе в целом", - сказал Совгира.

Он пояснил, что проблемными кредитами в исследовании считаются такие кредиты, вероятность непогашения которых сохраняется на протяжении всего их срока (Стадия 3 по МСФО 9).

Ускорение роста потребительского кредитования, отмечается в материалах к выступлению, создает риск ухудшения качества кредитов, но превентивные меры Центробанка будут препятствовать повышению риска. Также в материалах к выступлению говорится, что чистая прибыль банков в России от общей суммы их активов не изменится по сравнению с 2018 годом и останется на уровне 1,5% в 2019 году. Этот показатель 2017 и 2018 годов продемонстрирует увеличение более чем в два раза по сравнению со значением 0,5% в 2017 году.

"Санации банка "Открытие" и Промсвязьбанка сильно повлияли на прибыль банковского сектора в 2017 году, когда прибыль просела, и в 2018 году, когда прибыль была восстановлена благодаря реструктуризации и получению средств от ЦБ ", - сказал представитель Moody"s.

Ранее в ЦБ отмечали, что совокупный кредитный портфель российских банков увеличился за май 2019 года на 209 млрд рублей, или на 0,2%. Расширение кредитования в основном обеспечил розничный сегмент, увеличившись на 255 млрд руб. за месяц. Объем просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям за май вырос на 2%, а доля просроченной задолженности в корпоративном портфеле увеличилась с 7,8% до 7,9%.