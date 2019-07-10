ФАС проверит действия мэрии Пензы в вопросе повышения цен на проезд

ПЕНЗА, 10 июля. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Пензенской области даст оценку действиям сотрудников мэрии Пензы в вопросе с повышением стоимости проезда по 37 муниципальным маршрутам общественного транспорта. Об этом сообщила журналистам в среду руководитель регионального управления ФАС Елена Демидова.

Ранее сообщалось, что с 8 июля пять перевозчиков повысили стоимость проезда на 36 из 59 муниципальных маршрутов, которые осуществляются по не регулируемым властями тарифам. Повышение составило от двух до четырех рублей. Представители мэрии обратились в прокуратуру и УФАС с просьбой проверить обоснованность этих действий. Вместе с тем, администрация подтвердила, что перевозчики действовали в соответствии с законом.

"Поскольку администрация выдала [перевозчикам] свидетельства [на осуществление перевозок по нерегулируемым тарифам], мы рассматриваем как обоснованность действий органов власти, так и обоснованность действий перевозчиков. Администрация Пензы до сегодняшнего дня так и не представила в антимонопольный орган документы, которые обосновывают выдачу таких свидетельств", - отметила Демидова.

Она добавила, что 28 декабря 2018 года власти Пензы утвердили постановление, по которому с 2019 года в городе могут осуществляться перевозки по нерегулируемым тарифам по 37 маршрутам. Соответствующие свидетельства перевозчикам были выданы 9 мая 2019 года.

По словам Демидовой, антимонопольная служба пока не увидела признаков картельного сговора, в котором мэрия подозревает перевозчиков. УФАС запросило дополнительные документы у администрации города до 12 июля.