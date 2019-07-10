Глава ФРС: будущие поколения столкнутся с неприятными последствиями высокого госдолга США

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Будущие поколения американцев столкнутся с неприятными последствиями высокого уровня государственного долга США. Об этом заявил в среду председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центробанка страны, Джером Пауэлл, выступая на слушаниях в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США, посвященных денежно-кредитной политике страны и состоянию американской экономики.

"В конечном счете долги, которые мы накапливаем, идут на текущее потребление, доставляют неприятности будущему поколению, [мы] передаем долговые обязательства следующим поколениям, - отметил глава ФРС. - Мы будем тратить все больше и больше на проценты и все меньше и меньше на то, на что нам действительно нужно тратить деньги".

Точка невозврата

Отвечая на вопросы конгрессменов, существует ли точка невозврата в этом вопросе, он подчеркнул: "Да, но [она] должна быть где-то в далеком будущем. <...> Трудно сказать". По его словам, ФРС по-прежнему "обеспокоена долгосрочными последствиями высокого и растущего федерального долга".

"В будущем в какой-то момент в конечном итоге придется заплатить цену. Должно быть", - отметил глава финрегулятора.

При этом он напомнил, что у Японии гораздо выше показатель отношения госдолга к ВВП, чем у США, а процентная ставка, в свою очередь, ниже, чем в Америке. По словам председателя ФРС, рост дефицита федерального бюджета в конечном итоге приведет к росту процентных ставок в США. "Федеральный бюджет находится на неустойчивом пути", - в очередной раз повторил глава финрегулятора.

Повышение потолка госдолга

Пауэлл также назвал необходимым очередное повышение потолка госдолга, которое рассматривается в данный момент в Конгрессе США. Он вновь назвал немыслимой ситуацию, при которой США перестали бы выполнять свои денежные обязательства в установленный срок. "Я не смог бы и охватить весь масштаб возможных негативных последствий этого", - отметил председатель ФРС, выразив уверенность, что потолок госдолга будет повышен.

В опубликованном в понедельник аналитическом докладе вашингтонского Центра двухпартийной политики, придерживающегося центристских взглядов, содержится прогноз, согласно которому Соединенные Штаты могут столкнуться с дефолтом уже в сентябре этого года из-за меньших, чем ожидалось, налоговых поступлений. Авторы документа подчеркивают, что администрация США должна в ближайшее время активизировать переговоры с Конгрессом для последующего повышения потолка госдолга.

На данный момент госдолг США составляет около $22 трлн. Как сообщал в начале января телеканал CNN, проанализировавший данные Минфина, за два года президентства Дональда Трампа (с 20 января 2017 г.) госдолг увеличился более чем на $2 трлн.

Согласно прогнозам МВФ, госдолг США вырастет до 117% ВВП в 2023 году.

В 2018 финансовом году госдолгу потребовалось чуть больше шести месяцев, чтобы подняться с $20 трлн до $21 трлн. Консерваторы в Конгрессе при этом заявляют, что расходы правительства продолжают оставаться без контроля и это может привести к еще большему дефициту в последующие годы.