Минэнерго РФ считает перспективным взаимодействие с ОАЭ в сфере сжиженного природного газа

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Министр энергетики РФ Александр Новак обсудил с директором Национальной нефтяной компанией Абу-Даби (ADNOC) Султаном Ахмедом Аль-Джабером вопросы двустороннего сотрудничества в сферах добычи углеводородов, СПГ и геологоразведочной деятельности. Об этом сообщается в среду на сайте Минэнерго РФ.

Новак заявил, что энергетическое сотрудничество двух стран развивается и имеет большой потенциал. В частности, он отметил, что считает перспективным сотрудничество в сфере сжиженного природного газа.

"Кроме того, российские компании, в частности АО "Росгеология", готовы развивать сотрудничество с партнерами из ОАЭ по геологоразведке углеводородного сырья, в том числе проведению 3D-сейсморазведки", - приводятся на сайте слова главы Минэнерго РФ.

Министр также подчеркнул, что сотрудничество России и ОАЭ развивается и по вопросам стабилизации мирового нефтяного рынка в рамках Соглашения ОПЕК+.