Bloomberg: суд в США отклонил иск бизнесмена Леонида Лебедева к бывшим владельцам ТНК-BP

НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /ТАСС/. Верховный суд штата Нью-Йорк отклонил иск российского бизнесмена, совладельца группы "Синтез" Леонида Лебедева к бывшим владельцам нефтяной компании ТНК-BP Леонарду Блаватнику и Виктору Вексельбергу о взыскании с них свыше $2 млрд за долю от ее продажи. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg.

Согласно материалам суда, было вынесено решение о том, чтобы "полностью отклонить иск в отношении подзащитных". Агентство подчеркивает, что Лебедев, подавший соответствующий иск в 2014 году, настаивал на том, что ему причитаются 3,75% от суммы в $55 млрд, за которую были проданы в 2013 году "Роснефти" нефтяные и газовые активы компании ТНК-BP в России. Суд постановил, что договоренность, заключенная в 2001 году между тремя предпринимателями, не подразумевала передачи Лебедеву каких-либо дополнительных компенсаций.

Согласно материалам суда, речь идет об инвестиционном соглашении, заключенном в 2001 году между Лебедевым, Блаватником и Вексельбергом. Согласно этой договоренности, Лебедев, который "в течение 1990-х годов сделал ряд инвестиций, позволивших [Вексельбергу и Блаватнику] приобрести долю в ТНК", должен был получать 15% от прибыли компании. Однако, как утверждается в документах, в феврале 2003 года представители инвестиционного консорциума, совладельцами которого выступали Блаватник и Вексельберг, подписали меморандум о взаимопонимании с корпорацией BP по вопросам создания совместного предприятия ТНК-ВР.

В 2013 году ТНК-ВР была продана "Роснефти", в результате чего Вексельберг и Блаватник получили, согласно материалам суда, "порядка $13,8 млрд" каждый. Лебедев настаивал на том, что ему на основании соглашения от 2001 года полагаются 3,75% от суммы продажи, Вексельберг и Блаватник отвергали обязательство выплаты ему каких-либо компенсаций.