"Ведомости": ФНС доначислила крупным табачным компаниям 60 млрд рублей налогов

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) доначислила крупным производителям табака 60 млрд рублей налогов, пишет в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

"Претензии, которые налоговики начали предъявлять табачным компаниям, разрастаются, - говорится в публикации. - По итогам выездных проверок российским подразделениям Imperial Tobacco, British American Tobacco, Philip Morris International (PMI), а также "Донскому табаку" (с 2018 года входит в Japan Tobacco International, JTI - прим. ТАСС) доначислено 60 млрд рублей".

По данным издания, претензии налоговиков к российской "дочке" British American Tobacco - почти 40 млрд рублей, а Imperial Tobacco может заплатить до £204 млн или 16,4 млрд рублей Кроме того, нескольких миллиардов рублей налогов доначислено "Донскому табаку" по итогам проверок за 2014-2016 годы. Сумма доначислений Philip Morris International пока уточняется, сказал один из собеседников "Ведомостей".

Источники издания добавили, что в силу пока вступили не все решения ФНС, кроме того, компании могут попытаться их оспорить. Представитель налоговой службы не ответил на запрос "Ведомостей".

ФНС начала активно проверять табачные компании после того, как обратила внимание на резко возраставший в четвертом квартале выпуск сигарет, которые производители старались отгрузить в этот же период аффилированным дистрибуторам. Искусственно наращивая продажи, компании фиксировали ставки акциза до их повышения с нового года и тем самым снижали налоговую нагрузку, пояснил газете федеральный чиновник.

Чтобы пресечь подобную практику, были приняты поправки в Налоговый кодекс. С 2017 года если табачные компании в четвертом квартале слишком активно работают на склад и их производство превышает среднемесячные показатели предшествующего года, то при продаже им придется платить акциз на 30% выше обычного.