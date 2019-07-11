Врио директора межрегионального центра Росстата назначен первый заместитель бывшего главы

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Временно исполняющим обязанности директора ФГУП "Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики" (ГМЦ Росстата) назначен Сергей Новиков, ранее занимавший должность первого заместителя директора межрегионального центра. Об этом говорится в сообщении Росстата, опубликованном в четверг.

"Ему предстоит обеспечить финансово-экономическое оздоровление предприятия, а также сформировать новые внутренние компетенции в области сбора и обработки данных, в том числе с использованием больших данных. Важнейшим результатом его деятельности должен стать рост количества реализуемых проектов, а также расширение числа партнеров и потребителей услуг центра", - отмечается в сообщении.

Новиков был приглашен на работу в межрегиональный центр Росстата в 2019 году. До этого он занимал пост министра экономического развития Башкирии.

Евгений Сычев, занимавший пост директора ГМЦ Росстата, принял решение об увольнении по собственному желанию после инцидента с досрочной публикацией данных по инфляции в РФ за июнь. Соответствующее решение о прекращении полномочий директора утвердил министр экономического развития Максим Орешкин.