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Bentley отзывает в России 145 авто модели Continental GT

Причиной отзыва является низкое напряжение аккумуляторной батареи

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российский дилер Bentley - ООО "Фольксваген Груп Рус" - отзывает в России 145 автомобилей модели New Continental GT. Отзыв касается автомобилей, реализованных в 2018-2019 годах, сообщил Росстандарт.

"Причиной отзыва транспортных средств является низкое напряжение АКБ, которое может привести к отказу блока переключателей центральной консоли", - отмечается в сообщении.

На подпадающих под отзыв автомобилях будет обновлено программное обеспечение блока переключателей центральной консоли или выполнена замена данного блока. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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