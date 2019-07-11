Bentley отзывает в России 145 авто модели Continental GT

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российский дилер Bentley - ООО "Фольксваген Груп Рус" - отзывает в России 145 автомобилей модели New Continental GT. Отзыв касается автомобилей, реализованных в 2018-2019 годах, сообщил Росстандарт.

"Причиной отзыва транспортных средств является низкое напряжение АКБ, которое может привести к отказу блока переключателей центральной консоли", - отмечается в сообщении.

На подпадающих под отзыв автомобилях будет обновлено программное обеспечение блока переключателей центральной консоли или выполнена замена данного блока. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.