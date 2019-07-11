Ученые помогут развивать арктический рыбопромышленный кластер в Архангельской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИИРО) поможет арктическому рыбопромышленному кластеру развивать отрасль в Архангельской области. Трехстороннее соглашение между ВНИИРО, ФГУП "Нацрыбресурс" и председателем правления ассоциации "Арктический рыбопромышленный кластер" было подписано в четверг в рамках III Рыбопромышленного форума в Петербурге, сообщает пресс-служба губернатора Архангельской области.

"Заключая эти соглашения, мы демонстрируем, что наука не оторвана от практики. Ученые работают на промышленность, на бизнес, чтобы отрасль развивалась: мы будем помогать готовить кадры, проводить новые исследования акваторий", - цитирует пресс-служба директора ВНИИРО Кирилла Колончина.

Созданный в Архангельской области арктический рыбопромышленный кластер объединяет компании, занимающиеся добычей, переработкой рыбы и морских водорослей, судостроительные и судоремонтные предприятия, научные и образовательные учреждения субъектов Северо-Запада РФ.

В настоящее время участники объединения уже ведут строительство пяти крупных и средних рыбопромысловых судов на верфях ПАО "Северная верфь" и ПАО "Выборгский судостроительный завод".

Ранее губернатор Архангельской области Игорь Орлов предложил Минсельхозу поддержать арктический рыбопромышленный кластер.

III Рыбопромышленный форум проходит в Петербурге с 10 по 12 июля. В ходе него министры сельского хозяйства России, Болгарии, Турции, Индонезии, главы субъектов России, представители бизнеса и ученые обсуждают проблемы и перспективы развития рыбной отрасли в экономическом, социальном и экологическом аспектах.