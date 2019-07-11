ВЭБ.РФ увеличил в I полугодии доход от управления пенсиями "молчунов" на 27,6%

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Государственная управляющая компания "ВЭБ.РФ", управляющая пенсионными накоплениями ПФР, в I полугодии увеличила доход от инвестирования пенсионных накоплений на 27,6%, до 70,7 млрд рублей по расширенному портфелю, следует из сообщения компании.

"По итогам первого полугодия 2019 года доходы от размещения Государственной управляющей компанией(ГУК) ВЭБ.РФ пенсионных накоплений составили 70,7 млрд рублей по расширенному портфелю и 1,8 млрд рублей по портфелю госбумаг", - цитирует пресс-служба зампреда ВЭБ.РФ Сергея Лыкова.

Годом ранее - за первое полугодие 2018 года - ГУК получила доход по расширенному портфелю в 55,4 млрд рублей, по портфелю госбумаг - 1,2 млрд рублей (рост в I полугодии 2019 года на 50%).

Лыков отметил, что процентная доходность будет раскрыта позднее. "Однако уже понятно, что она превысит уровень инфляции за сопоставимый период", - говорится в сообщении ВЭБ.РФ.

"Важно помнить, что при досрочном переходе из ПФР в НПФ по итогам кампании 2019 года граждане рискуют потерять инвестиционный доход сразу за четыре года- с 2016 по 2019 годы. Потому решение о смене страховщика нужно принимать обдуманно, изучив расчеты возможных потерь", - отмечается в сообщении.

ГУК управляет накоплениями 39 млн человек.