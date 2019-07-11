Госдума приняла во втором чтении законопроект о региональных брендах

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Госдума в четверг приняла во втором - основном - чтении законопроект, закрепляющий в Гражданском кодексе понятие "географическое указание" как новый объект интеллектуальных прав. Инициатива была предложена группой парламентариев во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Документ также называют законопроектом о региональных брендах. "Такой вид средств индивидуализации товара будет действовать наравне с существующим в настоящее время наименованием места происхождения товара (НМПТ), однако иметь более простую регистрацию", - пояснил журналистам один из авторов проекта, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

С учетом подготовленных ко второму чтению поправок, законопроектом устанавливается, что географическое указание, которому предоставляется правовая охрана, - это обозначение, которое позволяет идентифицировать товар как происходящий с территории конкретного географического объекта.

"Нельзя будет воду, добытую не в Ессентуках, но там разлитую, использовать под этим названием, - сказал Крашенинников журналистам. - В качестве географического указания, например, можно было бы зарегистрировать, например, калужское тесто, байкальского омуля, камчатского краба, якутские алмазы, золото Костромы".

Географическим происхождением товара должны в значительной степени определяться его особое качество, репутация или другие характеристики, заметил Крашенинников. При этом географическое название будет присваиваться товару в том случае, если хотя бы одна из стадий производства находилась на территории конкретного региона. Это и является главным отличием регионального бренда от НМПТ, которое предусматривает полный цикл производства в одном конкретном субъекте РФ.

Законопроектом предусматривается, что географическое указание признается и охраняется на основании государственной регистрации, которая будет осуществляться Роспатентом. Зарегистрировать бренд смогут граждане, юридические лица, ассоциации и союзы.