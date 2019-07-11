Внешний долг России увеличился до $482,4 млрд

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2019 года составил $482,4 млрд, увеличившись с начала года на $27,7 млрд, или на 6,1%. Об этом сообщает Банк России.

"Значимую роль сыграло приобретение нерезидентами суверенных ценных бумаг, номинированных как в российских рублях, так и в иностранных валютах, и увеличение задолженности по начисленным, но не выплаченным дивидендам, носящее сезонный характер", - отмечает регулятор.

Во втором квартале этого года РФ увеличила внешний долг на 2,9% к уровню первого квартала, следует из материалов ЦБ.

По итогам 2018 года внешний долг РФ составлял $454,68 млрд.