{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Уязвимость в приложении для Apple Watch позволяла прослушивать разговоры

Компания временно отключила функцию обмена сообщениями в приложении "Рация" до устранения проблемы

Компания Apple временно отключила в Apple Watch приложение "Рация" (Walkie Talkie) из-за уязвимости, которая позволяет прослушивать телефонные разговоры других пользователей без их ведома. Об этом представители компании сообщили изданию TechCrunch.

"Мы только что узнали об уязвимости, связанной с приложением "Рация" на Apple Watch и отключили эту функцию до устранения проблемы. Приносим извинения нашим клиентам за причиненные неудобства и постараемся восстановить работоспособность в кратчайшие сроки", - сообщила Apple. В компании добавили, что не зафиксировали случаев злоупотребления этой уязвимостью.

Приложение "Рация" доступно в Apple Watch с операционной системой watchOS 5. Оно позволяет двум пользователям обмениваться сообщениями в формате аудиочата через телефоны.

Приложение останется на устройствах пользователей, но заработает только после выхода патча с обновлением.

Теги
США
"Нафтогаз" пообещал в июле снизить цены на газ для украинцев
Стоимость газа для населения Украины в июле из-за снижения цен на внешнем рынке снизится на 10,4%, сообщили в компании
Читать полностью