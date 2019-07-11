Уязвимость в приложении для Apple Watch позволяла прослушивать разговоры

Компания Apple временно отключила в Apple Watch приложение "Рация" (Walkie Talkie) из-за уязвимости, которая позволяет прослушивать телефонные разговоры других пользователей без их ведома. Об этом представители компании сообщили изданию TechCrunch.

"Мы только что узнали об уязвимости, связанной с приложением "Рация" на Apple Watch и отключили эту функцию до устранения проблемы. Приносим извинения нашим клиентам за причиненные неудобства и постараемся восстановить работоспособность в кратчайшие сроки", - сообщила Apple. В компании добавили, что не зафиксировали случаев злоупотребления этой уязвимостью.

Приложение "Рация" доступно в Apple Watch с операционной системой watchOS 5. Оно позволяет двум пользователям обмениваться сообщениями в формате аудиочата через телефоны.

Приложение останется на устройствах пользователей, но заработает только после выхода патча с обновлением.