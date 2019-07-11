Медведев: сокращение НДС в два раза на плодово-ягодную продукцию позволит снизить цены

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что решение о сокращении ставки налога на добавленную стоимость на плодово-ягодную продукцию поможет снизить цены на нее. Об этом он в четверг написал в своем Twitter.

Принял решение о снижении НДС до 10% на плодово-ягодную продукцию. Это должно привести к ее удешевлению, а также позволит развиваться отечественному садоводческому хозяйству

"Принял решение о снижении НДС до 10% на плодово-ягодную продукцию. Это должно привести к ее удешевлению, а также позволит развиваться отечественному садоводческому хозяйству", - говорится в сообщении Медведева.

Ранее в четверг руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов сообщил, что законопроект о снижении с 20% до 10% НДС на плодово-ягодную продукцию подготовлен и в ближайшее время будет внесен на рассмотрение Госдумы.

Предложение снизить до 10% НДС на плодово-ягодные культуры обсуждалось на совещании, которое провел президент РФ Владимир Путин 9 октября прошлого года в Ставрополе, напомнил политик. Позднее эта тема поднималась в отчете правительства в Госдуме 17 апреля.

Поправки планируется внести в статью 164 Налогового кодекса РФ.