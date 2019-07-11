Трамп: Китай не выполняет обещание увеличить закупки сельхозпродукции из США

ТАСС, 11 июля. Президент США Дональд Трамп в четверг обвинил власти Китая в том, что они не выполняют свое обещание увеличить объемы закупок сельскохозяйственной продукции из Соединенных Штатов.

"Китай подводит нас, не закупает сельскохозяйственную продукцию от наших великолепных фермеров, как он обещал. Надеюсь, скоро они начнут [закупки]", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Президент США также отметил, что "Мексика добивается отличных результатов на границе [в решении миграционного вопроса]".

В январе Китай предложил в течение шести лет постепенно нарастить объемы закупок американских товаров на совокупную сумму более чем в $1 трлн, чтобы свести к нулю отрицательное сальдо США в торговле с КНР.

КНР и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний (11-й) раунд прошел в первой половине мая в американской столице, однако после этого диалог зашел в тупик. 10 мая Вашингтон ввел дополнительные пошлины на китайскую продукцию на сумму $200 млрд, повысив ставку с 10% до 25%. В начале июня правительство Китая предприняло ответные меры в отношении более чем 5 тысяч товарных позиций США в $60 млрд.

Решение о возобновлении консультаций было достигнуто в ходе встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20 в Осаке, который прошел 28-29 июня. Американский лидер пообещал не вводить новые тарифы на товары из Китая, а также смягчить ограничения на деятельность компании Huawei. В ответ Пекин выразил готовность наращивать объемы закупок сельскохозяйственной продукции из Соединенных Штатов.