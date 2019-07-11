Индекс Dow Jones обновил исторический максимум

НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /ТАСС/. Промышленный индекс Dow Jones в четверг на фондовых торгах в США впервые превысил показатель 27000 пунктов. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

Индекс в течение первого часа торгов вырос более чем на 130 пунктов (около 0,5%) и превысил отметку 27000 пунктов. К 10:35 по времени Восточного побережья США (17:35 мск) индекс снизился до уровня 26 961 пункт. Торговая сессия продолжается.

Dow Jones впервые превысил показатель 26 тыс. пунктов по итогам торгов 17 января 2018 года. Индекс преодолел порог 25 тыс. пунктов 4 января 2018 года, а 24 тыс. пунктов - 30 ноября 2017 года.

В среду американские индексы отреагировали ростом на заявления председателя выполняющей функции центрального банка Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Он констатировал, что ФРС будет "действовать надлежащим образом", чтобы поддерживать рекордный для США рост экономики. Глава финансового регулятора отметил, что риски для экономики США по-прежнему связаны с продолжающимися торговыми спорами, которые ослабляют инвестиции в бизнес, а также приводят к низким темпам роста инфляции. Американские СМИ расценили эти слова как намек Пауэлла на готовность ФРС к сокращению базовой процентной ставки уже в конце этого месяца.