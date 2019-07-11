{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мировые цены на нефть

ОПЕК впервые опубликовала прогноз на 2020 год по росту предложения от стран вне картеля

Прогноз по росту предложения от стран "не ОПЕК" на 2019 год выглядит утешительно

ТАСС, 11 июля. ОПЕК в своем июльском отчете впервые опубликовала прогноз на 2020 год по росту предложения от стран "не ОПЕК" и росту глобального спроса. Согласно докладу, разрыв между спросом и предложением увеличится до 1,2 млн б/с из-за роста добычи в США.

Прогноз по росту предложения от стран "не ОПЕК" на 2019 год выглядит утешительно: оценка понижена на 95 тыс. б/с - до 2,05 млн б/с на фоне продления договоренностей ОПЕК+ о сокращении добычи.

Снижению поставок способствует и падение добычи в Норвегии и Бразилии. При этом прогноз на 2020 год предусматривает рост поставок нефти на 2,4 млн б/с. Основной рост добычи ожидается в Мексике, Колумбии, Великобритании, Индонезии. Но главным драйвером роста предложения станут США, где к этому времени должна разрешиться инфраструктурная проблема, вызванная нехваткой мощностей трубопроводов.

В таких объемах рост предложения от стран "не ОПЕК" на 1,2 млн б/с превышает оценку роста спроса на нефть в 2020 году - 1,14 млн б/с, следует из отчета ОПЕК.

В 2020 году глобальный спрос на нефть впервые, как оценивается, превысит отметку в 100 млн б/с и достигнет 101,01 млн б/с. Наиболее заметный рост спроса будет происходить в развитых странах американских континентов, а также в странах Азии.

Как рост добычи в "не ОПЕК" отразится на сделке ОПЕК+

Рост добычи в США за счет роста сланцевых активов является одной из причин, почему странам ОПЕК+, куда входит и Россия, приходится ограничивать добычу. В условиях переизбытка предложения эта мера позволяет удерживать цены на нефть в комфортной для производителей зоне - выше $60 за баррель.

В то же время перспектива нового роста предложения со стороны США и других стран, не входящих в соглашение, может привести к продлению ограничений, считают аналитики.

"С высокой степенью вероятности можно ожидать того, что к концу 2019 года участники ОПЕК+ будут обсуждать ее продление и на 2020 год, учитывая существенный ожидаемый прирост добычи в странах, не входящих в ОПЕК, и прежде всего от США", - говорит аналитик Moody's по российскому нефтегазовому сектору Денис Перевезенцев.

Сделка в 2020 году будет продлена в любом случае, соглашается эксперт Центра энергетики Московской школы управления Сколково Екатерина Грушевенко. "Однако в виду того, что предложение может сильно вырасти, согласно прогнозу [ОПЕК], есть вероятность того, что объемы квот могут быть пересмотрены на 2020 год в сторону увеличения", - говорит она.

Соглашение ОПЕК+ работает с 2017 года, большую часть этого времени участники сделки ограничивают добычу, что в свою очередь помогло стабилизировать цены нефти. На встрече в начале июля договоренности продлили до конца марта 2020 года.

Теги
Мировые цены на нефть
"Победа" отменила сбор за оплату картой при онлайн покупке авиабилета
Как отметил глава компании Андрей Калмыков, 2% от стоимости билета не настолько чувствительная сумма, чтобы терять расположение пассажиров
Читать полностью