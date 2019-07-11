ОПЕК впервые опубликовала прогноз на 2020 год по росту предложения от стран вне картеля

ТАСС, 11 июля. ОПЕК в своем июльском отчете впервые опубликовала прогноз на 2020 год по росту предложения от стран "не ОПЕК" и росту глобального спроса. Согласно докладу, разрыв между спросом и предложением увеличится до 1,2 млн б/с из-за роста добычи в США.

Прогноз по росту предложения от стран "не ОПЕК" на 2019 год выглядит утешительно: оценка понижена на 95 тыс. б/с - до 2,05 млн б/с на фоне продления договоренностей ОПЕК+ о сокращении добычи.

Снижению поставок способствует и падение добычи в Норвегии и Бразилии. При этом прогноз на 2020 год предусматривает рост поставок нефти на 2,4 млн б/с. Основной рост добычи ожидается в Мексике, Колумбии, Великобритании, Индонезии. Но главным драйвером роста предложения станут США, где к этому времени должна разрешиться инфраструктурная проблема, вызванная нехваткой мощностей трубопроводов.

В таких объемах рост предложения от стран "не ОПЕК" на 1,2 млн б/с превышает оценку роста спроса на нефть в 2020 году - 1,14 млн б/с, следует из отчета ОПЕК.

В 2020 году глобальный спрос на нефть впервые, как оценивается, превысит отметку в 100 млн б/с и достигнет 101,01 млн б/с. Наиболее заметный рост спроса будет происходить в развитых странах американских континентов, а также в странах Азии.

Как рост добычи в "не ОПЕК" отразится на сделке ОПЕК+

Рост добычи в США за счет роста сланцевых активов является одной из причин, почему странам ОПЕК+, куда входит и Россия, приходится ограничивать добычу. В условиях переизбытка предложения эта мера позволяет удерживать цены на нефть в комфортной для производителей зоне - выше $60 за баррель.

В то же время перспектива нового роста предложения со стороны США и других стран, не входящих в соглашение, может привести к продлению ограничений, считают аналитики.

"С высокой степенью вероятности можно ожидать того, что к концу 2019 года участники ОПЕК+ будут обсуждать ее продление и на 2020 год, учитывая существенный ожидаемый прирост добычи в странах, не входящих в ОПЕК, и прежде всего от США", - говорит аналитик Moody's по российскому нефтегазовому сектору Денис Перевезенцев.

Сделка в 2020 году будет продлена в любом случае, соглашается эксперт Центра энергетики Московской школы управления Сколково Екатерина Грушевенко. "Однако в виду того, что предложение может сильно вырасти, согласно прогнозу [ОПЕК], есть вероятность того, что объемы квот могут быть пересмотрены на 2020 год в сторону увеличения", - говорит она.

Соглашение ОПЕК+ работает с 2017 года, большую часть этого времени участники сделки ограничивают добычу, что в свою очередь помогло стабилизировать цены нефти. На встрече в начале июля договоренности продлили до конца марта 2020 года.