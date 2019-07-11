Спикер Палаты представителей США надеется решить вопрос с потолком госдолга уже летом

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) рассчитывает, что вопрос о повышении потолка госдолга страны будет решен в течение ближайших нескольких недель до начала летних каникул законодателей в августе. Ее слова приводит в четверг газета The Washington Post.

"До каникул", - сказала она, отвечая на вопрос о том, в какие сроки она рассчитывает на завершение рассмотрения этого вопроса.

В опубликованном ранее аналитическом докладе вашингтонского Центра двухпартийной политики содержался прогноз, согласно которому Соединенные Штаты могут столкнуться с дефолтом уже в сентябре этого года из-за меньших, чем ожидалось, налоговых поступлений. Авторы документа подчеркивали, что администрация США должна в ближайшее время активизировать переговоры с Конгрессом для последующего повышения потолка госдолга.

Лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса Митч Макконнелл ранее исключил возможность того, что Соединенные Штаты могут столкнуться с дефолтом. При этом он, однако, отказался обсуждать сроки, в которые Конгресс может рассмотреть вопрос о повышении потолка госдолга.

На данный момент госдолг США составляет около $22 трлн. Как сообщал в начале января телеканал CNN, проанализировавший данные Минфина, за два года президентства Дональда Трампа (с 20 января 2017 года) госдолг увеличился более, чем на $2 трлн. Согласно прогнозам МВФ, госдолг США вырастет до 117% ВВП в 2023 году.

В 2018 финансовом году госдолгу потребовалось чуть больше шести месяцев, чтобы подняться с $20 трлн до $21 трлн. Консерваторы в Конгрессе при этом заявляют, что расходы правительства продолжают оставаться без контроля, и это может привести к еще большему дефициту в последующие годы.