Песков назвал идею отказаться от уничтожения санкционных продуктов экспертным обсуждением

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Предложения по использованию изъятых санкционных продуктов вместо их уничтожения имеют характер пока лишь экспертной дискуссии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя такую идею, высказанную ранее вице-премьером Алексеем Гордеевым.

"Пока речь идет об экспертной дискуссии",- сказал Песков.

"Безусловно очень важно, чтобы санкционные продукты оставались именно санкционными и не превращались в поле деятельности для злоупотреблений", - пояснил он. "И как администрировать это - в этом вопрос. Именно поэтому происходит их уничтожение, а не использование в каких-то других целях", - напомнил пресс-секретарь.

Ранее Гордеев предложил проработать вопрос об использовании изъятых продуктов, если они пригодны в пищу. При этом он оговорился, что "это требует обсуждения". Вице-премьер таким образом прокомментировал инициативу Роспотребнадзора о введении законодательного запрета на уничтожение пригодных к употреблению продуктов, которую поддержал Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Летом 2014 года Россия ввела запрет на импорт из США, Норвегии, Австралии, Канада и стран Евросоюза ряда продовольственных товаров в ответ на антироссийские санкции, введенные из-за ситуации на Украине. С 2015 года попавшие под ограничительные меры продукты уничтожаются.