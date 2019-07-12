Аксаков: угроза санкций может вызвать краткосрочный отток нерезидентов из ОФЗ не более 1%

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Угроза новых санкций США на российский госдолг может иметь только психологические последствия для инвесторов, которые выразятся в оттоке нерезидентов из ОФЗ не более 1%, но в течение недели снова начнется приток. Такое мнение озвучил ТАСС глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Палата представителей Конгресса США одобрила в четверг поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 финансовый год, предусматривающую введение ограничительных мер по российскому суверенному долгу из-за приписываемого России вмешательства в американский избирательный процесс.

"Последствий никаких, кроме психологических. Психологическое влияние может оказать на самую пугливую часть инвесторов. Но она незначительна, поскольку в основном люди понимают, что в российские бумаги вкладываться выгодно", - сказал он.

По мнению Аксакова, новость может вызвать только кратковременный и незначительный отток нерезидентов из ОФЗ. "Может быть всплеск оттока нерезидентов из ОФЗ, а потом все устаканится и опять начнется приток, потому что выгодно американцам вкладывать в наши инструменты. Есть тенденция к тому, что будет снижаться ставка рефинансирования, на рынке и так много денег, их станет еще больше, и очевидно, им будут искать сферы приложения", - считает депутат.

Аксаков полагает, что президент США Дональд Трамп поддержит позицию министра финансов Стивена Мнучина и отклонит закон о введении новых санкций, и это сгладит негативный эффект.

"Думаю, сейчас начнутся словесные интервенции, что это глупость. Потому что решение бьет не по России - у нас и так профицит бюджета, а по американскому инвестору, которому не дают заработать. Российские ОФЗ - одно из лучших вложений для американских инвесторов", - заключил Аксаков.

По данным Банка России, доля иностранных инвесторов в ОФЗ РФ в июне увеличилась с 29,3% до 30%, в мае рост составлял 2,2 п. п.