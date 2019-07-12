Законопроект о снижении до 10% НДС на плодово-ягодную продукцию внесен в Госдуму

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Законопроект о снижении ставки НДС для плодово-ягодной продукции до 10% внесен в Госдуму лидерами всех думских фракций во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Об этом сообщает пресс-служба фракции "Единая Россия". Документ вносит поправки в Налоговый кодекс РФ.

По данным Росстата, валовой сбор плодов, ягод, винограда на территории РФ в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, в том числе индивидуальными предпринимателями, в 2018 году составил 1 077,5 тыс. тонн. При этом, по данным ФТС России, импорт яблок, груш, айвы и слив в 2018 году составил 1 721,1 тыс. тонн, из них яблок - 1 121,7 тыс. тонн.

Данные показатели свидетельствуют о высоком уровне зависимости от импорта российского рынка плодово-ягодной продукции, говорится в пояснительной записке. "В этой связи меры, направленные на развитие внутреннего производства указанной продукции, приобретают особую актуальность", - считают авторы документа.

Законопроектом предусматривается включение в перечень продовольственных товаров, налогообложение реализации которых производится по налоговой ставке 10%, фруктов и ягод (в том числе винограда).

"Установление пониженной ставки НДС при реализации плодово-ягодной продукции позволит отечественным производителям увеличить объемы оборотных средств и направить их на закладку новых садов и на обеспечение технологий для наращивания объемов производства продукции садоводства и виноградарства. Снижение ставки НДС, выравнивает условия налогообложения для организаций, осуществляющих производство и реализацию плодово-ягодной продукции, и для товаропроизводителей, реализующих другие виды продовольственных товаров (мясо, молоко, зерно, морепродукты, овощи), для которых налоговая ставка 10% действует в настоящее время", - отмечается в пояснительной записке.

"Документ планируется принять до конца весенней сессии как приоритетный,чтобы он как можно быстрее вступил в силу", - сообщил журналистам один авторов законопроекта, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.