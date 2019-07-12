Сотрудники Росгеологии начали разведку месторождений алмазов в арктической зоне Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 12 июля. /ТАСС/. Геологи АО "Северо-Западное ПГО" (входит в холдинг "Росгеология") начали разведку месторождений алмазов в Лоухском районе Республики Карелия. Как сообщила в пятницу пресс-служба компании, за лето 2019 года геологи планируют обследовать более 2,5 тыс. кв. км.

"Геологи АО "Северо-Западное ПГО" (Санкт-Петербург, предприятие входит в государственный холдинг "Росгеология") открыли летний полевой сезон на Зареченско-Соколоозерской площади. Здесь компания ведет поисковые работы на коренные алмазы. Исследуемый участок в 2 тыс. 654 кв. км расположен в Лоухском районе Республики Карелия", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в рамках летнего полевого сезона геологи локализуют перспективные участки и алмазоносные кимберлитовые трубки, оценят прогнозные ресурсы и составят карты алмазоносности. По итогам уже выполненных исследований составлены макеты карт глубинного строения и алмазоносности площади, на их основании из 75 локальных магнитных аномалий 55 рекомендованы для дальнейшего изучения, 20 из них уже заверены бурением.

"Росгеология" - российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой; обладает уникальными компетенциями, в частности в области морской геологии и работы на шельфе. В собственности государства находится 100% капитала.

"Северо-Западное производственно-геологическое предприятие" - динамично развивающаяся компания, выполняющая весь комплекс геологоразведочных работ: геолого-съемочные, поисковые, оценочные, разведочные, гидрогеологические и геоэкологические. В составе холдинга "Росгеология" с 2011 года.