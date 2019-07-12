Медведев: уменьшение НДС до 10% на плодово-ягодные культуры повлияет на цены в магазинах

СТАВРОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассчитывает, что уменьшение НДС до 10% на плодово-ягодные культуры повлияет на ценовую политику в магазинах. Об этом он сообщил на встрече с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.

"Надеюсь, это также повлияет на ценовую политику в магазинах, торговых точках, поскольку в этом случае у нас плодово-ягодные культуры приравниваются к другим продуктам, а раньше такого не было и на протяжение достаточно длительного срока по ним взималась более высокая ставка НДС", - сказал Медведев.

Глава кабмина выразил надежду, что законопроект в ближайшее время будет одобрен на правительственном уровне, поступит в Государственную думу и станет законом.

"Вы как раз - наш большой сад, - обратился он к губернатору Ставрополья. - Это должно и садоводам в конечном счете помочь большее количество садов создавать, ну и, конечно, большее количество садов создавать и закладывать, ну и, конечно, большее количество урожая получать, выращивать большее количество плодов, которые будут поставляться на наш рынок".