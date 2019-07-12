Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 0,33-0,73%

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов снизились. Индекс Мосбиржи уменьшился на 0,33% - до 2780,38 пункта, индекс РТС снизился на 0,73%, до 1388,70 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:45 мск вырос на 0,38%, до 63,053 рубля, курс евро увеличился на 0,41%, до 70,968 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 0,16% - до $66,80 за баррель.

В понедельник российский рынок может продолжить коррекционное движение в направлении 2750-2770 пунктов по индексу Мосбиржи, считает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.

"Ожидания снижения ставок мировыми ЦБ во многом уже заложены в котировках, а новых очевидных поводов для покупок не видно", - пояснил он.

Дейнека также полагает, что в понедельник утром повлиять на настроения участников торгов может статистика по ВВП и промпроизводству в Китае в июне.

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич считает, что текущая ситуация на рынке укладывается в рамки коррекционного движения на фиксации прибыли по длинным позициям.

"Фактически, рынок рос с мая месяца без существенных просадок, что создало предпосылки для подобных действий инвесторов. При этом, в рамках сегодняшней сессии индекс Мосбиржи отступал в район 2760 пунктов, однако к концу дня часть падения была отыграна, а рынок вернулся в район ближайшей поддержки, расположенной на уровне 2780 пунктов", - пояснил он.

Зварич добавил, что "быки" могут использовать уровень в 2780 пунктов как опору для возобновления роста. Если же рынку не удастся удержаться выше этой отметки, индекс Мосбиржи может отступить в район 2730 пунктов, являющегося следующей поддержкой.

В Промсвязьбанке также полагают, что уже в начале следующей недели может возобновиться снижение в долларе, если спрос на валюты развивающихся стран и уровни на рынке энергоносителей сохранятся. Также этому может поспособствовать и подготовка экспортеров к налоговым выплатам. На текущий момент ближайшей поддержкой для американской валюты выступает отметка 62,5 рубля, добавили эксперты банка.