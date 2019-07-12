Чистая прибыль ПСБ в I полугодии 2019 года по РСБУ составила 16,4 млрд рублей

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Чистая прибыль Промсвязьбанка (ПСБ) за I полугодие 2019 года по РСБУ составила 16,4 млрд рублей против убытка в 13,9 млрд рублей годом ранее, говорится в отчетности банка по РСБУ. 9,6 млрд рублей пришлись на второй квартал 2019 года, отмечается в документе.

Основными источниками прибыли банка, согласно сообщению, являются рост чистого процентного дохода, который увеличился на 62% по сравнению с первым полугодием 2018 года, до 26,9 млрд рублей, а также существенное сокращение отчислений на резервы относительно аналогичного периода прошлого года. Это произошло на фоне роста кредитного портфеля и портфеля ценных бумаг, а также расширения операций на межбанковском рынке. Чистая процентная маржа банка по РСБУ выросла с 2,9% до 3,2% полугодие к полугодию.

Клиентский кредитный портфель без учета межбанковских кредитов (нетто) увеличился на 45% по сравнению с началом 2019 года, до 760 млрд рублей. При этом на 2-й квартал пришлись 2/3 этого роста. Рост кредитного портфеля юридических лиц (за вычетом резервов) составил 47%, а кредитного портфеля физических лиц (за вычетом резервов) - 35% с начала 2019 года.

Средства на счетах клиентов с начала года увеличились на 33%, до 1,3 трлн рублей. Объем средств юридических лиц увеличился за аналогичный период на 52%, до 933 млрд рублей, физических лиц - на 2%, до 391 млрд рублей. Размер капитала банка с конца 2018 года по 1 июля 2019 года вырос со 130 до 140 млрд рублей.