Бойко пообещал, что украинские предприятия будут постепенно возвращаться на рынок России

КИЕВ, 14 июля. /ТАСС/. Продукция украинских предприятий будет постепенно возвращаться на российский рынок, в этом направлении уже сделаны первые шаги. Об этом заявил лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко в интервью телеканалу "112 Украина", комментируя итоги недавней поездки в РФ и встречи с премьер-министром РФ и председателем партии "Единая Россия" Дмитрием Медведевым.

"Мы договорились уже по конкретным заводам и предприятиям, которые будут возращены на рынок России. Если в общем, то мы восстановили этим решением примерно 5 тыс. рабочих мест и получили рынок в России примерно на $100 млн", - сказал политик. Он подчеркнул, что это первый шаг и что украинская сторона будет идти по пути возврата на российский рынок. "Очень многие заводы этого хотят, поскольку потеряв этот рынок, они потеряли возможность получать зарплаты, сохранить рабочие места, перевооружать [производство]", - пояснил он.

Бойко также сказал, что в ходе поездки была достигнута договоренность с "Газпромом". По его словам, российский холдинг будет заключать прямые контракты на поставку природного газа с украинскими предприятиями. "В августе мы заключим новый контракт, причем это будет прямой контракт между "Газпромом" и предприятиями Украины. Не будет никаких посредников", - сказал политик. Он заявил, что благодаря прямым контрактам стоимость газа снизится для Украины на 25% по сравнению с ценами, по которым Киев приобретает газ по так называемым реверсным схемам из ЕС.

"Наша задача - прямые контракты, снижение стоимости газа сразу будет на 25%, а это значит, что у нас будет снижение цен на коммуналку и на все товары", - сказал лидер партии. Он также назвал критической ситуацию с транзитным контрактом между Украиной и РФ, действие которого истекают с 1 января 2020 года. По мнению Бойко, новый контракт должен быть заключен на базе трехстороннего консорциума, который необходимо создать с участием России, ЕС и Украины. Политик подчеркнул, что этот консорциум будет заниматься управлением ГТС Украины и не будет ей владеть.