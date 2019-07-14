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Прием и отправка рейсов из аэропорта Саратова приостановлены после инцидента с самолетом

Лайнер выкатился за пределы ВПП

ТАСС, 14 июля. Прием и отправку рейсов из аэропорта Саратова временно приостановили после инцидента с самолетом, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе АО "Саратовские авиалинии".

"Временно приостановлены прием и отправка самолетов из саратовского аэропорта после инцидента. Это отображено на онлайн-табло аэропорта", - сказала собеседница агентства.

По предварительным данным Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ, в воскресенье днем пассажирский авиалайнер сообщением Сургут - Саратов выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после приземления в аэропорту Саратова. На борту, по уточненной информации ведомства, находилось 110 пассажиров и 8 членов экипажа, пострадавших нет.

Следственные органы Южного следственного управления на транспорте СК РФ проводят доследственную проверку по факту инцидента.

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