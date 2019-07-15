В Крыму проведут второй конкурс по закупке сейнера взамен арестованного на Украине "Норда"

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Министерство транспорта Республики Крым проведет еще один конкурс по закупке сейнера взамен арестованного на Украине судна "Норд", сообщил ТАСС заместитель министра Андрей Ксензов.

Ранее сообщалось, что в декабре 2018 года члены экипажа арестованного на Украине рыболовецкого траулера "Норд" и руководство керченского рыболовецкого кооператива "Колхоз имени Первого Мая" обратились к главе Крыма Сергею Аксенову с просьбой поддержать предприятие и выделить судно для работы. 10 июля 2019 года единая закупочная комиссия ООО "Морская дирекция" (входит в структуру Минтранса Крыма) отменила конкурс по закупке в связи с отсутствием допущенных заявок из-за несоответствия заявленного для покупки судна техническому заданию.

"В настоящее время проводится подготовительная работа по проведению повторного открытого конкурса на приобретение рыболовецкого сейнера", - сообщил Ксензов. Он привел и параметры судна, которые должны соответствовать условиям закупки.

В частности, тип судна должен быть рыболовецким, год постройки не позднее 2004 года, судно должно быть в рабочем состоянии. Его длина должна составлять 23-27 м, ширина 6-8 м, с рефрижераторным трюмом.