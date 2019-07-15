Ростех и АФК "Система" завершили создание совместного предприятия в сфере микроэлектроники

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" и АФК "Система" Владимира Евтушенкова завершили создание совместного предприятия в сфере микроэлектроники - "Элемент", сообщил ТАСС замглавы Ростеха Дмитрий Леликов.

Он отметил, что АФК довела долю в предприятии до контрольной. "Подписаны договоры купли-продажи между холдингом "Росэлектроника" ("дочка" Ростеха - прим. ТАСС) и "РТИ-Микроэлектроника" (структура "Системы" - прим. ТАСС) в отношении долей в совместном предприятии. Договоры закрепляют переход контрольной доли в пользу компании "РТИ-Микроэлектроника", - сказал Леликов.

Согласно условиям сделки, с учетом разницы в стоимости вносимых активов, АФК "Система" выкупает у Ростеха долю до контрольной за 1,35 млрд рублей. "Для АФК "Система" предусмотрена рассрочка по выплате cash-out", - уточнил замглавы Ростеха, отвечая на вопрос, выплатила ли "Система" эту сумму.

Таким образом, доля АФК "Система" в совместном предприятии составляет 50,01%, Ростеха - 49,99%.

Соглашение о намерениях, предусматривающее создание объединенной компании в сфере микроэлектроники, АФК "Система" и "Росэлектроника" подписали еще в июне 2017 года. Предполагалось, что сделка будет закрыта до конца первого квартала 2018 года. Однако в конце 2017 года стало известно, что стороны заморозили проект из-за судов АФК "Система" с "Роснефтью". После урегулирования судебных споров переговоры Ростеха и "Системы" были возобновлены.

По словам Леликова, закрытие сделки состоится после перехода прав на контрольный пакет - как ожидается, через пять-семь дней после подписания договора. В АФК "Система" ТАСС подтвердили сделку по выкупу контроля в "Элементе".

Объединение активов

Со стороны "Росэлектроники" в объединенное предприятие были переданы акции заводов - "МАРС", АО "Завод полупроводниковых приборов", АО "Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ", а также НПП "Восток", торгового дома "РОСЭЛ", ЦКБ "Дейтон", 25% доля в компании "Ангстрем". Леликов пояснил, что со стороны Ростеха в СП перешли предприятия в области активной микроэлектронной компонентной базы: корпусирование, дизайн-центры, микроэлектроника.

АФК "Система" со своей стороны внесла акции компаний, входящих в ГК "Микрон" и ГК "НИИМЭ", а также 11% долю в "Ангстрем". Компетенции предприятий АФК "Система", по словам Леликова, сосредоточены на производстве и экспорте микроэлектронной компонентной базы, исследованиях в области микроэлектронной компонентной базы. Одним из ключевых активов в рамках сделки выступает ПАО "Микрон" - ведущий производитель и экспортер микроэлектронной компонентной базы в России.

"Совместное предприятие "Элемент", в рамках которого объединены ведущие микроэлектронные предприятия страны, позволит создать лидера рынка электронной компонентной базы России, обеспечит ускоренное развитие рынка микроэлектроники. Мы рассчитываем, что СП станет ключевым поставщиком ЭКБ для инфраструктуры цифровой экономики РФ, что позволит одновременно решить две задачи - обеспечить технологическое лидерство государства и существенно увеличить акционерную стоимость компании", - сказал ТАСС представитель АФК "Система".

По его словам, "объединение активов также позволит реализовать масштабные синергии за счет вертикальной интеграции и объединения компетенций".

Совместные усилия обеспечат суверенитет России в микроэлектронике

Замглавы Ростеха подчеркнул, что основная цель партнерства - "создать единый национальный центр компетенций в области микроэлектронной компонентной базы, способный обеспечить технологический суверенитет России в данной сфере".

"Новая компания призвана стать игроком мирового уровня на рынке МЭКБ с консолидированной выручкой более 22 млрд рублей и ожидаемым ежегодным ростом на уровне 25%. Создание СП призвано обеспечить синергию, а также исключить взаимную конкуренцию между предприятиями госкорпорации и АФК "Система", - сказал Леликов, уточнив, что создание предприятия также позволит оптимизировать инвестиционную программу сторон.

В области гражданской продукции "Элемент" займется созданием и продвижением технологий для маркировки отдельных товарных групп, таких как древесина, авиа- и автокомпоненты, трубы и других.

Обширные планы у СП и в области производства электронной компонентной базы для критической инфраструктуры - интернета вещей, энергетики, системы транспортной навигации, промышленной электроники для медицины, автомобилестроения, экстремальной электроники.

"Кроме того, "Элемент" примет участие в реализации проектов в сфере создания электронных документов - универсальный электронный паспорт, единая билетная система для общественного транспорта. Также "Элемент" планирует стать центром компетенций в области аппаратной части искусственного интеллекта, специальных материалов и технологий 3D-сборки", - добавил Леликов.

Озвучивать необходимый объем средств для реализации масштабных задач, поставленных перед новой компанией, он не стал, так как программа пока только формируется. "На данный момент формируется консолидированная инвестиционная программа группы компаний "Элемент", которая будет утверждена советом директоров, после чего будет понимание объема необходимых инвестиций для реализации проектов", - уточнил замглавы Ростеха.